Ajax staat nu vijfde, maar Schreuder wanhoopt niet: 'Zijn groeiende als team'

"We kwamen hier om te winnen en, als je realistisch bent, we moesten ook wel winnen", zei Schreuder, die met Ajax voor de zesde opeenvolgende eredivisiewedstrijd niet wist te winnen. "Maar als je de wedstrijd zo ziet, kan ik wel leven met het gelijkspel."

Toch was Ajax-trainer Alfred Schreuder best tevreden met het gelijkspel en zijn Feyenoord-collega Arne Slot teleurgesteld.

Ajax is door het 1-1 gelijkspel in de Klassieker naar de vijfde plaats in de eredivisie gezakt, terwijl Feyenoord de koppositie behield. Net als de vijf punten voorsprong op de rivaal uit Amsterdam.

In de eerste helft was Feyenoord heer en meester en de Rotterdammers gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. "Er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer", aldus Davy Klaassen. "Het ging na rust ook wel beter."

Dat beaamde zijn coach: "Ik vond dat we goed terugkwamen en dat moest ook wel. De goal in de eerste helft gaven we onnodig weg en de dominantie op het middenveld kon beter. In de tweede helft zaten er goede momenten bij. We zijn groeiende als team. Natuurlijk, we spelen drie keer gelijk na de winterstop, maar ik heb veel vertrouwen in deze groep."

Bij Klaassen overheerste de teleurstelling: 'Dit zijn apartje potjes, maar wij zijn Ajax en we moeten overal winnen. Het feit dat we nu vijfde staan in de eredivisie is Ajax-onwaardig. Maar we hebben nog zeventien potjes om het recht te zetten."

Mineurstemming bij Feyenoord

Feyenoord-coach Slot constateerde dat de stemming in de kleedkamer na de wedstrijd down was. "Als je thuis speelt en heel lang met 1-0 voor hebt gestaan, voelt het alsof je twee punten hebt verloren."