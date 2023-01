Duizend betogers eisen in Brussel vrijlating van Belgische hulpverlener door Iran

In het centrum van Brussel zijn zeker duizend mensen de straat op gegaan om de vrijlating te eisen van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele. Hij zit vast in de Iraanse hoofdstad Teheran, volgens de Belgische regering op basis van verzonnen aanklachten.

Drie dagen geleden, op de verjaardag van Vandecasteele, riep mensenrechtenorganisatie Amnesty International op om vandaag te komen demonstreren in de Belgische hoofdstad. "Vandaag is de verjaardag van Olivier Vandecasteele. Hij wordt 42 en zal de dag alleen doorbrengen in een ijskoude isoleercel."

De Belgische omroep VRT meldt op basis van de politie dat 1100 demonstranten gehoor gaven aan de oproep. Persbureau Reuters spreekt van duizenden betogers.

Tientallen jaren cel

De humanitaire hulpverlener werd op 24 februari vorig jaar opgepakt en zit sindsdien in een isoleercel. In december kreeg zijn familie te horen dat Vandecasteele was veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar. Maar eerder deze maand sprak een Iraans staatspersbureau plots van een veel hogere straf, namelijk 40 jaar cel en 74 zweepslagen.

Volgens het regime heeft hij zich schuldig gemaakt aan spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran, geldsmokkel en witwassen. De Belgische regering zegt dat er van die aanklachten niets klopt.

Amnesty International Vlaanderen stelt bovendien dat het proces dat Vandecasteele heeft gekregen niet deugt. "Hij heeft ook geen eerlijk proces gekregen, met een onduidelijke aanklacht en een advocaat die hij niet zelf kon kiezen", aldus directeur Wies De Graeve tegen de VRT. De situatie van Vandecasteele noemt De Graeve "zeer penibel en strijdig met de mensenrechten".

In december stelde justitieminister Vincent Van Quickenborne in het Belgische parlement dat Vandecasteele is veroordeeld als vergelding voor de straf die België vorig jaar oplegde aan de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. De Iraniër werd in 2021 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf vanwege het beramen van een bomaanslag op een bijeenkomst van een dissidente Iraanse groepering in Frankrijk drie jaar daarvoor.

Nieuwe sancties

Verwacht wordt dat de EU morgen met nieuwe sancties tegen Iraanse individuen komt vanwege de mensenrechtenschendingen in het land. Die sancties zijn bedoeld voor leden van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Bronnen lieten vorige week aan persbureau Reuters weten dat er voorbereidingen worden getroffen voor een vijfde sanctiepakket. Zo wordt onder meer gekeken of de Revolutionaire Garde op de terreurlijst moet worden geplaatst.