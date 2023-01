Berghuis vond vijandige Kuip 'prima', maar haalt uit naar sommige media

Steven Berghuis keerde zondag voor het eerst terug in een volle Kuip (Feyenoord-Ajax werd 1-1) sinds hij ruim twee jaar geleden de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax. De Ajacied vond de vijandige sfeer in het stadion tegen zijn persoon logisch, maar beklaagde zich wel over de rol van sommige media.

"In het stadion was het vandaag prima", zei Berghuis voor de camera van ESPN, andere interviews gaf hij niet. "Fluiten, oké. Een paar spreekkoren, oké. Maar dat hoort ook, die rivaliteit is goed en die hoort erbij. Ze zijn ook teleurgesteld dat ik weg ben weggegaan, dat is logisch."

Wel was de Oranje-international kritisch over de manier waarop er de afgelopen week in de media is vooruitgeblikt op de Klassieker: "De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving. Ik heb verstandige mensen gehoord, onze trainer en de trainer van Feyenoord bijvoorbeeld, maar ook hele domme", vertelde Berghuis.

'Denk een beetje na'

"Allereerst René van der Gijp, ik begin met de domste. De dingen die hij over mij heeft gezegd.. En dan het AD, zij vonden het verstandig mij in Ajax-shirt schreeuwend op de cover te zetten. Zou dat helpen, denk je? Of door RTL dat via het account van Jinek een tweet de wereld instuurt met de tekst dat de Klassieker er een wordt van leven en dood."

