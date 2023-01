Vanavond op tv: Duitsland en Frankrijk strijken plooien glad • De grenzen van grenzen van online uitingen

Frankrijk en Duitsland staan vandaag stil bij het 60 jaar oude vriendschapsverdrag tussen beide landen waarmee de naoorlogse verzoening tussen de landen werd bezegeld. Het is vooral een aanleding waarbij Duitsland en Frankrijk in roerige tijden weer nader tot elkaar willen komen. De afgelopen tijden zaten de Europese grootmachten niet op één lijn bij belangrijke thema's. Waaronder een Europees prijsplafond voor gas en wapen- en materieelzendingen naar Oekraïne. Te gast is oud-ambassadeur in Parij, Ed Kronenburg .

De grenzen van grenzen van online uitingen

Hoe ver reikt de macht van de burgemeester om een inwoner te verbieden een bepaalde uiting te doen op internet? Dat is de vraag waar de bestuursrechter in Utrecht zich momenteel over buigt. Het is de eerste zaak die bij de rechter op het bordje ligt over het online uitingsverbod. Dat is een juridisch middel waarmee steeds meer burgemeesters openbare ordeverstoringen proberen te voorkomen, door het opruiers te verbieden online oproepen te doen voor bijvoorbeeld rellen. Deskundigen zeggen dat deze maatregelen een inbreuk zijn op de vrijheid van meningsuiting.