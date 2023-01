Van kanker herstelde Haller maakt competitiedebuut bij winnend Dortmund

Zes maanden na de ontdekking van een kwaadaardige tumor in een van zijn teelballen heeft Sébastien Haller zijn officiële debuut gemaakt voor Borussia Dortmund. De spits viel in het competitieduel met FC Augsburg (4-3) onder luid applaus na ruim een uur in.

Haller kwam juli vorig jaar voor 31 miljoen euro over van Ajax, maar zijn Duitse avontuur startte op persoonlijk vlak verschrikkelijk. Na twee operaties en chemotherapie knokte Haller zich echter knap terug.

Pijlsnelle hattrick

De 28-jarige spits sloot in de voorbereiding op de hervatting van de Bundesliga aan bij de selectie en maakte in een oefenwedstrijd tegen FC Basel prompt drie goals in acht minuten.

Tegen Augsburg begon Haller vanaf de bank, maar in de tweede helft mocht hij, tot vreugde van de 81.365 toeschouwers, eindelijk invallen. Op dat moment stond het 2-2, na treffers van Jude Bellingham en Nico Schlotterbeck (Dortmund) en Arne Meier en Ermedin Demirovic (Augsburg).