Woongebouw ingestort in Aleppo, zeker zestien doden

In de Syrische stad Aleppo is een wooncomplex ingestort. Daarbij zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen en vier mensen gewond geraakt. De instorting zou zijn veroorzaakt door een waterlekkage die de fundering van het wooncomplex had aangetast.

Mogelijk loopt het aantal doden verder op. Bewoners en brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. In het gebouw, dat vijf verdiepingen telde, woonden in totaal zo'n dertig mensen.

Het gebouw stond in een wijk die onder controle staat van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Koerdische groepering die door de Verenigde Staten wordt gesteund. De SDF zegt in een verklaring dat Syrische regeringstroepen al jaren de aanvoer van basismaterieel blokkeren, waardoor huizen niet herbouwd kunnen worden.

De regering heeft de controle over de omliggende wijken. Door de oorlog, die al bijna twaalf jaar duurt, zijn tienduizenden gebouwen zwaar beschadigd geraakt in Aleppo, en veel daarvan zijn nog steeds in slechte staat.

Verwoesting door bombardementen

Na het begin van de Syrische volksopstand in 2011 tegen het bewind van president Assad was Aleppo jarenlang een oppositiebolwerk. In december 2016 viel de stad weer in handen van regeringstroepen met hulp van het Russische leger.

Voor de oorlog was Aleppo een levendige miljoenenstad en het commerciële centrum van het land. Door de oorlog zijn naar schatting zo'n half miljoen Syriërs om het leven gekomen. De helft van de bevolking is op de vlucht geslagen.