Franse justitie start vooronderzoek naar dopinggebruik bij ploeg Quintana

De Franse justitie is een vooronderzoek gestart naar dopinggebruik binnen de Franse ploeg Arkéa-Samsic tijdens de Tour de France. Bij die ploeg is de Colombiaan Nairo Quintana de kopman. Eerder vandaag doken in de Franse media al berichten op over misstanden bij de ploeg.

Volgens het Franse persbureau AFP zouden er medicijnen zijn gevonden en attributen zijn aangetroffen die kunnen duiden op het gebruik van verboden middelen. Ook zijn twee personen gearresteerd.

Arkea meldt dat de ploeg afgelopen woensdag in een hotel in Megève bezoek heeft gekregen van de OCLAESP, een Franse instantie ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu.