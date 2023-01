Volt wil wettelijk verbod op 'functie stapelen' in de politiek

Volt wil af van politici die lid zijn van verschillende gekozen organen. Op het congres van zijn partij in Utrecht pleitte Volt-leider Dassen voor een wettelijk verbod op 'functie stapelen'. Volgens hem moet het niet langer mogelijk zijn dat je tegelijk lid bent van Tweede of Eerste Kamer, én van de Provinciale Staten én van een gemeenteraad. Hij vindt dat mensen die "functie op functie stapelen een loopje nemen met onze democratie".

Het congres in Utrecht was onder meer bedoeld als aftrap voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volt benadrukt de belangrijke rol van de provincies in de energietransitie, bij het oplossen van de stikstofproblemen en bij het bouwen van woningen. De partij zet onder meer in op 'klimaatneutraliteit' in 2040.

'Keuze tussen stilstand en vooruitgang'

Volgens Dassen worden de Statenverkiezingen een keuze tussen stilstand en vooruitgang. Hij verweet VVD, JA21 en BBB dat zij de klok terug willen zetten naar het verleden. "Maar we weten dat tijdreizen niet kan."

Volt wil onder meer 'burgerberaden voor klimaat', die moeten helpen het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. "De tekentafel van de nieuwe omgevingsvisie staat niet in de provinciehuizen, maar op de pleinen", zei Dassen.

Volt doet niet in alle provincies mee

Het is voor het eerst dat Volt aan de verkiezingen voor Provinciale Staten meedoet. Dat gebeurt overigens maar in acht provincies: niet overal kon Volt genoeg kandidaten vinden. Dat komt onder meer doordat de partij uitgaat van het principe dat kandidatenlijsten voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen moeten bestaan.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart en op 30 mei kiezen de Staten de Eerste Kamer. Op het congres in Utrecht werden ook de Volt-kandidaten voor de senaat gekozen; Gaby Perin-Gopie, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn, wordt lijsttrekker.

Dassen, die op het congres ook bekendmaakte dat hij vader wordt, vindt de Eerste Kamer belangrijk. Volgens hem vraagt die om een politiek van oplossingen voor de lange termijn en van Europese samenwerking.