Gevaar én gemoedelijkheid in illegale pokercircuit: ‘Wijkagent komt soms buurten’

We noemen de pokerspeler die werd overvallen dus Leon, maar dat is niet zijn echte naam. Die wil hij net als anderen niet in de publiciteit hebben, uit angst voor de consequenties als hij vertelt over de uitwassen in het illegale circuit. Die voorwaarde hebben andere bronnen ook. Hun namen zijn wel bij de NOS bekend.

Veel pokeraars menen dat zij daardoor in feite de illegaliteit in worden gedreven. Want weliswaar biedt Holland Casino ook online poker aan, maar voor velen haalt dat het niet bij fysiek tegenover je tegenstanders zitten.

"Het bijzondere is", vertelt deelnemer Leon terugblikkend, "dat de overvallers dat geld nooit hebben gevonden. Onze telefoons namen ze wel allemaal mee. Hoe dan ook: sinds die avond mijd ik het illegale pokercircuit. De meeste organisatoren van 'homegames' zijn gewoon fanatieke pokerspelers met goede intenties, hoor. Maar er zijn ook rotte appels. Ik voel me niet meer veilig."

Het gebeurde tijdens een 'homegame'; een avondje pokeren om geld bij iemand thuis. De inzet van de deelnemers, zo'n 500 euro, was net in een portemonnee gedaan toen de deurbel ging. De organisator deed open, om tot zijn schrik te constateren dat er gewapende mannen op zijn stoep stonden. In de ontstane commotie konden de meeste pokeraars via een andere uitgang vluchten. Maar wel met achterlating van al hun spullen.

Lang niet iedereen heeft net als Leon besloten om het illegale betaalde poker in cafés en in huiskamers de rug toe te keren. Berry bijvoorbeeld, houdt juist wel van homegames. "Vooral omdat je makkelijk een hele avond lekker kunt spelen met de 250 of 300 euro die je meeneemt. Bij Holland Casino loop je het risico dat dat geld er op een slechte avond in no time doorheen is. Daar draait het heel erg om snelheid."

Maar ook Berry maakt soms dingen mee die hij liever had gemist. Met name die keer in een café in Rotterdam dat iemand tegenover hem aan tafel onder zijn jasje een holster met pistool liet zien. "Kennelijk in een poging mij te intimideren."