Feyenoord en Ajax vechten zich naar gelijkspel in beladen Klassieker

Feyenoord en Ajax hebben in een intense Klassieker in De Kuip de punten gedeeld. Door een treffer van Igor Paixão voor rust en Davy Klaassen, via Mats Wieffer, in de tweede helft eindigde het treffen in 1-1. De koploper uit Rotterdam houdt daardoor vijf punten voorsprong op de rivaal uit Amsterdam. Ajax, dat voor eerst deze eeuw zes eredivisiewedstrijden op rij niet heeft gewonnen, is afgezakt naar de vijfde plek.

Bij de eerste Klassieker in een volle Kuip sinds februari 2019 stond Steven Berghuis in de basis bij Ajax. Edson Álvarez verving achterin de geschorste Devyne Rensch. Mohammed Kudus was de spits, Steven Bergwijn begon op de bank. Feyenoord-coach Arne Slot koos voor dezelfde elf als tegen FC Groningen, met Mats Wieffer opnieuw op het middenveld.

Feyenoord domineert voor rust Vanaf de aftrap was Feyenoord de dominante partij. De Rotterdammers zetten Ajax fanatiek onder druk, waardoor er van enige opbouw van Amsterdamse kant geen sprake was. Het leverde geen grote kansen, maar wel een handvol dreigende momenten op voor het doel van Ajax-doelman Gerónimo Rulli. Na een kwartier was het bijna raak: uit een corner van Feyenoord kreeg Jurriën Timber de bal ongelukkig op zijn voet en kon Rulli met een knappe redding ternauwernood een eigen doelpunt voorkomen. Feyenoord heerste, Ajax bakte er vrijwel niets van en kwam nauwelijks de middenlijn over. Na een opstootje tussen Timber en Alireza Jahanbakhsh, die beiden een gele kaart opleverden, was er wel ineens een opleving van Ajax. Fraaie goal Paixão Na een klein half uur leverde Calvin Bassey een uitstekende voorzet af op de tot dan onzichtbare Kudus, die zijn hoofd echter net niet goed tegen de bal kreeg. En even later dook Timber ineens op voor het Feyenoord-doel, maar keeper Justin Bijlow keerde zijn inzet in de korte hoek. In de 34ste minuut volgde dan toch de verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Na balverlies van uitgerekend Berghuis kwam de bal via Quilindschy Hartman bij Igor Paixão terecht. De Braziliaan draaide naar binnen en knalde de bal van zo'n 25 meter prachtig in de verre rechterhoek.

Igor Paixao - ANP

Ajax zette in de slotfase van de eerste helft nog wel iets meer aan, maar meer dan een gevaarlijk momentje van Kudus leverde dat niet op.

Met Bergwijn voor Francisco Conceição hoopte Ajax-trainer Alfred Schreuder na rust aanvallend meer te kunnen klaarspelen in De Kuip. Maar de eerste kans in de tweede helft was voor Feyenoord. Danilo kreeg gelegenheid om uit te halen, maar zijn poging hobbelde langs de goal. Klaassen via Wieffer Echte kansen bleven aanvankelijk uit, met een kopkansje van Edson Álvarez namens Ajax en afstandsschoten van Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü namens Feyenoord. Twintig minuten was het, uit het niets, ineens toch gelijk. Eerst voorkwam Bijlow, oog in oog met Kudus, nog een doelpunt van Ajax. Maar even later was het toch raak: een mislukte halve omhaal van Bergwijn eindigde bij Davy Klaassen en die kopte via de ongelukkige Wieffer de 1-1 binnen.

Mats Wieffer werkt de bal na een kopbal van Davy Klaassen in eigen doel - Pro Shots