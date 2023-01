FC Twente klopt FC Utrecht en profiteert van remise in De Kuip

Op de nieuwe grasmat in de Grolsch Veste trok Twente snel het initiatief naar zich toe. Na een actie van Virgil Misidjan belandde de bal via Vaclav Cerny bij Ricky van Wolfswinkel, maar de spits schoot naast.

In de schaduw van De Klassieker in De Kuip heeft FC Twente gedaan wat het moest doen. Door de 2-0 winst op FC Utrecht passeerde de formatie van trainer Ron Jans ook nog eens Ajax op de ranglijst.

Leek, want Twente kwam in de blessuretijd van de eerste helft toch op voorsprong. Utrecht-verdediger Modibo Sagnan ging op avontuur en leverde de bal in bij Ramiz Zerrouki. De middenvelder, die deze winter een transfer naar Feyenoord zag afketsen, stelde vervolgens Cerny in staat te scoren.

En hoewel Utrecht na de pauze nog wel een kans op de gelijkmaker kreeg via Bas Dost, was het toch Twente dat de lakens uitdeelde. Bij een ingooi van Gijs Smal liep Misidjan kinderlijk eenvoudig weg uit de rug van Othman Boussaid om de bal uiteindelijk tegen de touwen te werken.

Zondag tegen Feyenoord

In de slotfase bleef de minst gepasseerde defensie van de eredivisie (slechts negen tegentreffers) simpel op de been. Twente zag bovendien Feyenoord en Ajax gelijkspelen, waardoor het gat met de Rotterdammers nog maar vier punten is. Na de midweekse wedstrijd bij Vitesse ontvangt Twente de koploper.