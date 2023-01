Atletische Tsitsipas weerstaat brute kracht Sinner in heerlijke partij in Melbourne

Beelden van de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Jannik Sinner in de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. - NOS

De koelbloedigheid en ervaring van Tsitsipas, die in de derde ronde de opmars van Tallon Griekspoor had gestopt, gaven echter de doorslag.

Sinner won zijn derde ronde na een 2-0 achterstand in sets en toonde ook in de Rod Laver Arena weer zijn vechtersmentaliteit door terug te komen.

Korda liet Hurkacz door nervositeit en een reeks onnodige fouten terugkomen van 7-3 tot 7-7, maar de zoon van Petr Korda (die won in 1998 de Australian Open) bleef moedig tennissen en dat bracht hem alsnog de winst, met een spetterende passeerslag op zijn eerste matchpoint als besluit.

In de supertiebreak van de vijfde set, waarin de speler wint die als eerste met twee punten verschil bij de 10 punten is, leek Korda te worden bevangen door de spanning.

Sebastian Korda beleeft op deze Australian Open zijn grote doorbraak met een plaats in de kwartfinales. De als 29ste geplaatste Amerikaan was na zijn winst op de Russische oud-finalist Daniil Medvedev ook te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz, de nummer elf van de wereld: 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10-7).

"Jannik en ik hebben ongelooflijk tennis laten zien. Ik bleef kalm, net zoals meneer Laver dat vroeger deed", glimlachte Tsitsipas naar de Australische tennislegende, die de partij vanaf de tribune had bekeken.

Korda speelt nu tegen de Rus Karen Chatsjanov, die met veel vertoon van macht de Japanner Yoshihito Nishioka klopte: 6-0, 6-0, 7-6 (4).

Ook Lehecka verrast

Jirí Lehecka is net als Korda een grote verrassing in Melbourne. De 21-jarige Tsjech won tot deze week nog nooit een grandslampartij, maar bij de Australian Open stapt de nummer 71 van de wereld voor het eerst in de schijnwerpers.

Lehecka versloeg eerder de geplaatste spelers Borna Coric en Cameron Norrie, maar zijn overwinning op de Canadees Félix Auger-Aliassime maakte pas echt indruk: 4-6, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (3). Hij treft nu Tsitsipas.