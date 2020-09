FinCEN Files: 'Miljardair Abramovitsj deed via ING verdachte betalingen'

De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat schrijven journalisten van Investico, Trouw en het FD.

Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met journalistenplatform ICIJ.

Abramovitsj, eigenaar van voetbalclub Chelsea, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.

Round-tripping

Deutsche Bank, die een deel van de dollartransacties voor ING afhandelt, vroeg volgens de journalisten opheldering bij ING en markeerde de betalingen als verdacht.

Volgens Deutsche Bank ging het om 'round-tripping', waarbij geld langs verschillende banken, bedrijven en landen gaat en er geen duidelijk economisch doel is. Dit soort transacties kunnen gebruikt worden om de herkomst van geld te verhullen. Volgens de documenten antwoordde ING op de melding van Deutsche Bank dat de bank de transacties niet verdacht vond.

Een woordvoerder van Abramovitsj zegt tegen de journalisten dat de betalingen onderdeel waren van een herstructurering van zijn bedrijven en dat ze onderworpen waren aan uitgebreide controles. "De financiële zaken van Abramovitsj voldoen volledig aan de internationale belastingwetten en -regels, iets anders suggereren is onterecht", aldus de woordvoerder.

ING wil tegenover Trouw, het FD en Investico niet reageren. De bank zegt geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders. Eenzelfde reactie gaf het bedrijf gisteren, in reactie op artikelen van dezelfde journalistengroep over betrokkenheid van ING bij andere dubieuze transacties met Russisch geld.