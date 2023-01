Ook in Spaanse zon drijven grote drie boven: Van Empel klopt Pieterse én wint wereldbeker

Na weken van modder, regen, sneeuw en ijs wachtten de rensters in Spanje een lekker zonnetje en een kurkdroog en snel parcours. Denise Betsema, Ceylin Alvarado en Marianne Vos reisden niet af naar Spanje. Zij kiezen voor een andere voorbereiding op de WK in Hoogerheide over twee weken.

Fem van Empel heeft de dertiende en voorlaatste wereldbekerveldrit van het seizoen gewonnen. Ze versloeg in Benidorm Puck Pieterse en verzekerde zich van haar zevende triomf in de wereldbeker.

De WK veldrijden is op zaterdag 4 februari en zondag 5 februari live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De livestream van de vrouwenwedstrijd begint op zaterdag om 15.05 uur en die van de mannen zondag ook om 15.05 uur.

Lucinda Brand was er wel, maar was door een valpartij al snel kansloos voor de zege. De nummers één en twee van de wereldbekerstand, Van Empel en Nederlands kampioen Pieterse, lieten er namelijk geen twijfel over bestaan wat ze van plan waren en schoten furieus uit de startblokken.

"Ik heb mijn doel bereikt vandaag", zei de stralende Van Empel na afloop. "Het was weer een mooie strijd met ons vieren; ook Persico was vandaag heel sterk. Het was een gevecht tot het einde."

Hoe het voelt om op haar twintigste al eindwinnares te zijn van de wereldbeker veldrijden? "Dat had ik voor het seizoen nooit kunnen denken. Vooraf hoopte ik op een of twee zeges in de wereldbeker. Maar ik verras mezelf nog week in week uit. Zeker na mijn blessure (na een val in de sneeuw van Val di Sole, red.) en de NK vorige week, was het mentaal wel even lastig. Maar ik heb heel goede mensen om me heen, die me geholpen hebben. Ik ben erg blij."