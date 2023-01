Verdachte schietpartij Zwijndrecht heeft lang strafblad

De 49-jarige man die wordt gezocht voor de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht is al jaren bekend bij politie en justitie en heeft een lang strafblad.

Uit gepubliceerde stukken op rechtspraak.nl blijkt dat Minh Nghia Vuong in juni 2017 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. De man pleegde in 2015, samen met twee andere mannen, een gewelddadige overval op een geldloper in een winkelcentrum in Zoetermeer. Hij dreigde daar onder meer met een vuurwapen en maakte 260.000 euro buit.

De man was ook betrokken bij een poging tot een overval in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam en werkte hij aan de voorbereiding van andere overvallen, blijkt uit stukken van de rechtbank in Den Haag. De in Vietnam geboren Minh Nghia Vuong maakte hierbij steeds gebruik van gestolen auto's en kentekenplaten. Hij zou op een zeer professionele manier te werk zijn gegaan.

Wanneer hij is vrijgekomen is onduidelijk.

Vaker veroordeeld

Volgens het AD is de man sinds 2004 meerdere keren veroordeeld. Onder meer vanwege meerdere overvallen, afpersing en het stelen van auto's. De politie laat aan de krant weten dat de Vietnamees moeilijk te pakken is en een breed netwerk heeft in het criminele milieu. In 2010 werd hij na een ripdeal in Rotterdam opgepakt en kreeg hij 6,5 jaar cel.

In 2013 stond hij voor de rechter op verdenking van de diefstal van een scooter, bestelbus, auto's en kentekenplaten in de regio Den Haag. Volgens het OM stelde hij toen ook geld beschikbaar voor de productie van speed in India.

Bij de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht kwam gistermiddag een 66-jarige vrouw om het leven. Haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Vandaag deelde de politie de naam en foto van de verdachte, die de ex-partner is van de dochter. Een woordvoerder van het OM benadrukt dat de man "levensgevaarlijk" is en dat mensen daarom direct 112 moeten bellen als ze hem zien.