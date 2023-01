Heerenveen laat langs zorgenkind Groningen in Derby van het Noorden

De thuisploeg verzuimde na de openingstreffer door te drukken. Alleen de teruggekeerde Pelle van Amersfoort kwam dicht bij een goal, maar zijn poging smoorde in het zestienmetergebied.

Groningen, in een 5-3-2-systeem opererend, liet tegen het einde van de eerste helft eindelijk van zich horen. Hove schoot via Joost van Aken over. Even later maakte Florian Krüger toch gelijk, nadat de bal met enig fortuin voor zijn voeten was beland.