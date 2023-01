Laatste Floriade-gebouw kan worden gesloopt ondanks wanbetaler Italië

Na een maandenlang conflict kan het laatste gebouw op het voormalige Floriadeterrein in Almere worden afgebroken. Italië heeft het merendeel van de bouwkosten van het Italiaanse paviljoen nog altijd niet betaald.

Almere was van april tot en met oktober vorig jaar gastheer van de Floriade Expo. De evenement bleek een enorme financiële flop. De gemeente leed naar schatting zo'n 85 miljoen euro verlies.

Italië heeft een schuld openstaan van 150.000 euro, aldus Omroep Flevoland. Dat bedrag moet worden betaald aan de bouwer van het paviljoen, Reimert Bouw uit Almere. De totale kosten van het Italiaanse paviljoen beliepen 180.000 euro.

Het bedrijf probeerde maandenlang in contact te komen met de Italianen over de schuld. Ook de Floriade zelf deed pogingen, maar zonder succes.

Dwangmiddel

In november vorig jaar werd de sloop van het bijna 1000 vierkante meter grote paviljoen daarom stilgelegd. Het gebouw werd afgezet met hekwerk in de hoop de anderhalve ton alsnog te kunnen innen. Het bouwbedrijf was bang naar het geld te kunnen fluiten als het paviljoen eenmaal afgebroken was.

Op 21 december moest het volledige terrein van de Floriade leeg zijn, maar dat is dus niet gehaald. Op het terrein komen nieuwbouwwoningen.

Hoewel het bouwbedrijf nog altijd niet betaald is, worden de hekken nu toch weggehaald. Reimert Bouw wil voorkomen dat de gemeente Almere en de Floriade BV schadeclaims krijgen omdat de bouw van de woningen vertraagd is door het conflict met Italië.

Het bouwbedrijf zegt dat Italië zelf zorg gaat dragen voor het afbreken van het paviljoen. De bouwer probeert intussen het geld alsnog via de Italiaanse rechter te krijgen.