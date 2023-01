Beyoncé beticht van hypocrisie na exclusief optreden in Dubai

Dat Beyoncé gisteren Dubai uitkoos om voor het eerst in vier jaar een concert te geven, wordt niet door iedereen gewaardeerd. De Amerikaanse megaster ligt onder vuur vanwege haar keuze voor een optreden in de Verenigde Arabische Emiraten, waar homoseksualiteit strafbaar is.

Beyoncé zong geen enkel nummer van haar succesvolle album Renaissance uit 2022. Op dat alom bejubelde album eert ze zwarte en queer pioniers uit de house- en discoscene van de jaren 70. In de zogenoemde 'Ballroom Culture' die begon in New York City, vonden Afro-Amerikanen en latino's binnen de lhbti-groep vrijheid op de dansvloer. Renaissance behandelt daarnaast thema's als zelfexpressie, zelfvertrouwen en hedonisme.

Geen nummer 1-hit

Beyoncé ging in het concert dat een uur duurde, voorbij aan haar meest recente nummer 1-hit Break My Soul van het Renaissance-album. Op sociale media wordt met onbegrip en teleurstelling gereageerd. "Beyoncé wordt betaald voor een perstour in Dubai terwijl Rennaisance gaat over ballroom culture. Het is illegaal om homo te zijn in Dubai, er staat de doodstraf op", schrijft een fan op Reddit.

"Ik houd van Beyoncé maar optreden in Dubai terwijl je net een album hebt uitgebracht dat zó belangrijk is voor een gemeenschap, is teleurstellend", schrijft een andere fan op Twitter.

De 41-jarige zangeres kwam de afgelopen jaren regelmatig op voor de lhbti-gemeenschap. Zo zei ze in 2020 in een toespraak voor net afgestudeerde studenten: "Jullie queerness is prachtig, jullie blackness is prachtig, jullie compassie, jullie begrip, jullie strijd voor mensen die verschillend van jullie zijn is prachtig."

24 miljoen

Het gerucht gaat dat Beyoncé zo'n 24 miljoen dollar betaald kreeg voor het concert in Dubai, dat niet toegankelijk was voor fans. Journalisten, beroemdheden en influencers mochten op uitnodiging het concert in een luxueus resort bijwonen. Aanwezigen werd gevraagd geen foto's en video's te maken van het concert, maar die hielden zich daar niet aan. Sociale media staan vandaag vol beeldmateriaal van het concert: