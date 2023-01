Duits-Franse top om verdrag te vieren én plooien glad te strijken

Zo ergerde Frankrijk zich aan het hardnekkige verzet van Duitsland tegen de instelling van een Europees prijsplafond voor gas. Ook was er onenigheid over wapen- en materieelzendingen naar Oekraïne, en hoe snel dat moet gebeuren.

Na de bijbehorende plechtigheid is de zogenoemde Duits-Franse ministerraad van vandaag vooral een moment waarop Duitsland en Frankrijk in roerige tijden weer nader tot elkaar willen komen.

Sinds 2003 gebeurt dat overleg in de vorm van een Frans-Duitse ministerraad, die gemiddeld twee keer per jaar wordt gehouden. De bijeenkomst van vandaag is de eerste fysieke bijeenkomst sinds 2019. Vanwege corona werd het treffen in 2020 geschrapt. Vorig jaar werd er telefonisch overlegd.

De Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron benadrukten in de aanloop naar de bilaterale vergadering vooral de onderlinge eensgezindheid.

Vrijdag schreven ze in een gezamenlijk opiniestuk, dat verscheen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung en het Journal du Dimanche, dat ze op één lijn zitten als het gaat om "de fundamentele vragen over de toekomst van Europa".

Overleg

Dat moet vandaag blijken uit de gezamenlijke verklaring die wordt verwacht na de top. Na de ceremonie op de universiteit van Sorbonne verhuizen de kabinetten van Duitsland en Frankrijk naar het Élysée voor overleg.

Op de agenda is flink wat ruimte gereserveerd voor de oorlog in Oekraïne en de Europese reactie op het plan van de Amerikaanse president Biden, waarbij de Amerikaanse overheid alleen nog subsidies zal verstrekken aan elektrische auto's als ze in de VS zijn gemaakt.

Frankrijk wil in reactie hierop de Europese subsidieregels aanpassen. Berlijn waarschuwt voor protectionisme.