Tien mensen doodgeschoten in voorstad van Los Angeles, klopjacht op dader

In de omgeving van Los Angeles is een klopjacht gaande op de schutter die vannacht het vuur opende op mensen in een dansstudio. Tien mensen kwamen hierbij om het leven en tien anderen zijn met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Monterey Park, de voorstad van LA waar het schietincident plaatsvond, waren op dat moment duizenden mensen op straat om Chinees nieuwjaar te vieren.

Ooggetuigen zeggen dat de schutter een automatisch wapen bij zich had en rond 22.00 uur lokale tijd in de studio begon te schieten. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn wapen te herladen. De dader is nog voortvluchtig en over zijn motief is nog niets bekend.

Van de gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht verkeert ten minste een persoon in levensgevaar, zei de politiechef van Los Angeles ongeveer vijf uur na de aanval. Hij voegde daaraan toe dat het nog te vroeg is om te zeggen of het een gerichte aanval was op een bekende van de schutter, of een aanval met racistisch motief.

Monterey Park ligt zo'n 10 kilometer buiten het centrum van Los Angeles. In de plaats woont een grote Aziatische gemeenschap. De nieuwjaarsactiviteiten die vandaag op het programma stonden zijn afgelast.