Ajax-doelman Rulli niet bang voor Kuip-gekte: 'Weten we in Argentinië alles van...'

"Toen ik klein was hield ik niet van rennen, daarom ging ik maar in het doel staan, haha. Ik vond het leuk en ben er altijd blijven staan."

Het is een bekend cliché in het voetbal: keepers zijn keepers geworden omdat ze niet kunnen voetballen. Dat geldt ook wel een beetje voor de nieuwe Argentijnse keeper van Ajax, Gerónimo Rulli (30). Zo zegt hij zelf.

"Je moet een beetje gek zijn om te keepen. Binnen het voetbal spelen wij onze eigen sport. We zijn de enigen die de bal mogen aanraken met de hand en we dragen een ander shirt. Dus ja, we zijn een beetje anders, maar zonder ons kun je geen wedstrijd spelen. Er ligt veel verantwoordelijkheid op onze schouders."

Met Argentinië werd Rulli deze winter als reservedoelman wereldkampioen in Qatar. Van dichtbij maakte hij mee hoe zijn land onder aanvoering van Lionel Messi de titel pakte en Argentinië op zijn kop zette.

In de huid van Noppert

Rulli kwam geen minuut in actie, toch speelde hij een belangrijke bijrol tijdens het WK. Naast het ondersteunen van eerste doelman Emiliano Martínez, imiteerde Rulli de keeper van de tegenstander in de strafschoppenserie. Voor de kwartfinale tegen Nederland kroop hij in de huid van Andries Noppert.

Lachend: "Ik zou nog wel 10 centimeter langer moeten zijn!" En daarna serieus: "We keken naar veel penalty's en daarna probeerden we de spelers zo goed mogelijk te informeren. Over wat ons was opgevallen, waar het beter kon en wat al goed ging. Daarna was het aan hen wat ze ermee deden."

De tips van Rulli pakten goed uit, want de kansloze Noppert wist geen strafschop te pakken. Ook in de finale tegen Frankrijk won Argentinië na strafschoppen. Maar na beide wedstrijden ging het niet alleen over de winst, het ging ook over onsportieve gedrag van Argentinië.