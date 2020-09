Corona brengt Britse 'banenmachine' abrupt tot stilstand

Hoewel de officiële cijfers nu nog een werkloosheid van 4,1 procent noteren, verwacht de Bank of England dat dit snel zal oplopen naar 7,5 procent. Het is niet uit te sluiten dat de werkloosheid zelfs tot boven de 10 procent zal stijgen, waarmee de crisis veel meer werklozen zou opleveren dan de financiële crisis van tien jaar geleden.

Geen enkel ander land in Europa zag in het tweede kwartaal de economie zo hard krimpen als het Verenigd Koninkrijk: 20,4 procent maar liefst. Het land kende een strenge lockdown die ook nog eens lang aanhield, iets wat de economie die zwaar op de dienstensector leunt keihard raakte.

2000 brieven later is dat nog steeds zo:

"Ik kocht dit huis samen met vriend eind februari, vlak voor de lockdown. En onze hypotheek is wel gebaseerd op twee inkomens, dus financieel is het echt van belang dat ik snel weer een baan vindt", vertelt ze vanuit haar woonkamer in Leeds. "Ik raakte in paniek, begon op van alles te solliciteren. Van magazijnwerk, tot schoonmaakwerk, tot maaltijdbezorger. Maar ik kan niets vinden."

Voor Sarah Smith (25) maakt dat het allesbehalve makkelijk om weer een baan te vinden. Ze raakte in mei werkloos. Als afgestudeerd criminologe had ze tot nu toe altijd werk, maar het lukt haar al maanden niet om iets te vinden.

Bij Northern Monk, een bierbrouwer even verderop in Leeds, merkten ze hoe groot de wanhoop is onder werklozen. Ze zochten een inpakker in het magazijn. "Maar we kregen maar liefst duizend aanmeldingen. Normaal zijn we al blij als we vijftig brieven krijgen", vertelt hr-manager Sophie Lennon. "Het was een schok, zeker toen ik de verhalen hoorde van werklozen. En ja, er waren ook genoeg hoogopgeleiden die solliciteerden."

De bierbrouwer besloot daarop afgewezen kandidaten te helpen met het verbeteren van hun cv. "Het voelt echt alsof de crisis nog heel lang kan duren. Daarom zijn we nu een programma aan het opzetten om werklozen beter voor te bereiden op hun sollicitatie. Bij ons gaan de zaken gelukkig nog goed, dus we doen graag iets terug."

Vooral jongeren dupe

Hoewel het aantal vacatures in Groot-Brittannië in augustus weer opliep, ligt het nog altijd 50 procent lager dan gemiddeld in deze periode van het jaar. De groep die het hardste geraakt wordt zijn jongeren. In de leeftijd van 16 tot 24 is nu 13,4 procent werkloos.