Bevolking China krimpt volgens plan, maar de gevolgen waren niet voorzien

"Het is vergelijkbaar met de situatie in Nederland", zegt Rogier Creemers, China-deskundige en ook werkzaam bij het Leiden Asia Centre. "Hoogopgeleide mensen krijgen steeds minder kinderen. Huizen zijn duur, kinderen zijn lastig te combineren met werk of een sociaal leven."

Het land moet met minder mensen even productief blijven en zelfs groeien. Tot nu toe lukt dat, China wordt in een sneller tempo productiever dan de beroepsbevolking krimpt.

Nu wordt duidelijk dat de leeftijdsopbouw van de bevolking, veel ouderen en weinig werkenden, een probleem wordt. Wie gaat straks zorgen voor al die ouderen? Een goed pensioenstelsel is er niet en het enige kind dat nodig is om de economie draaiende te houden moet straks z'n ouders verzorgen.

De éénkindpolitiek heeft grote invloed op China. En dat is niet alleen in demografisch opzicht. Woningen zijn dertig jaar lang gebouwd voor een gezin met één kind. wie een tweede kind wil, heeft moeite om geschikte woonruimte te vinden.

Of dat zo blijft is de vraag. Juist de groei maakte China zo aantrekkelijk voor investeerders, zegt Frans-Paul van der Putten, die onderzoek doet naar China en geopolitiek en verbonden is aan Instituut Clingendael. "Bedrijven die grote groeicijfers zoeken, komen naar China. Dat kan gaan veranderen. Hun activiteiten verschuiven dan deels richting andere opkomende landen in Afrika of Azië."

Een oplossing voor de bevolkingskrimp is er eigenlijk niet. Europa, dat eerder met dit probleem te maken kreeg, zocht de oplossing in migratie.

Dat ligt wel gevoelig in China. Het land heeft in tegenstelling tot Europa weinig ervaring met migranten, maar daar zit niet het grootste probleem, denkt Pieke. "De schaal waarover we spreken is enorm. Je hebt het over honderden miljoenen migranten."

Andere manier van denken

China zal de nieuwe realiteit dus moeten accepteren. Het land werkt al tien jaar aan de transitie van een arbeidsintensieve maakindustrie naar een hoogwaardige dienstensector. Ook wordt gewerkt aan een betere opvang van ouderen.

Op deze manier kan China in de voetsporen treden van landen als Japan en Korea, die al sinds de jaren 90 te maken hebben met een krimpende bevolking.

Want Pieke wijst erop dat bevolkingskrimp geen probleem hoeft te zijn, het echte probleem zit hem in een bevolkingsopbouw die uit evenwicht is. "De beroepsbevolking moet in staat zijn om ouderen en kinderen te onderhouden."