India doet kritische BBC-documentaire over premier Modi in de ban

India heeft het uitzenden van de BBC-documentaire India: The Modi Question verboden. In de documentaire wordt het optreden van de huidige premier Narendra Modi tijdens de hevige religieuze rellen in Gujarat in 2002 bekritiseerd. Hij was in die periode de regeringsleider van die deelstaat.

Ook heeft de Indiase regering met een beroep op een techwet uit 2021 aan Twitter en YouTube opdracht gegeven om video's en links naar de documentaire te verwijderen. Die wet geeft de overheid de bevoegdheid om posts en video's van platforms laten verwijderen die de soevereiniteit en integriteit van India aantasten en die de openbare orde in het land kunnen ondermijnen.

'Rechtstreeks verantwoordelijk'

In de BBC-documentaire wordt Modi "rechtstreeks verantwoordelijk" gehouden voor de religieuze rellen in Gujurat waarbij zeker duizend mensen, voornamelijk moslims, om het leven kwamen. De rellen braken uit nadat een dag eerder tientallen hindoeïstische pelgrims om het leven waren gekomen in een trein die in brand was gestoken. Volgens de hindoegemeenschap was de brand door moslims gesticht.

In de documentaire wordt een niet eerder gepubliceerd rapport van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken opgevoerd, dat vragen oproept over de handelwijze van Modi tijdens de religieuze rellen.

Het rapport maakte deel uit van een onderzoek dat in opdracht van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw naar de onlusten werd gedaan. Daarin staat dat "de omvang van het geweld veel groter was dan gerapporteerd" en dat "het doel van de rellen was om moslims uit hindoeïstische gebieden te verdrijven".

Terugtrekking politie

In de documentaire zegt de voormalige minister dat er zeer ernstige aanwijzingen zijn dat de toenmalige deelstaatpremier Modi een actieve rol speelde bij het terugtrekken van de politie en het stilzwijgend aanmoedigen van de hindoe-extremisten. Straw noemde dat "een flagrant voorbeeld van politieke betrokkenheid om te voorkomen dat de politie haar werk doet om hindoes en moslims te beschermen".

Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken doet de documentaire af als propaganda en niet-objectief. Een speciaal onderzoeksteam van het Indiase hooggerechtshof dat de rol van Modi en anderen bij het geweld onderzocht concludeerde in 2012 dat er geen bewijs was gevonden om Modi te vervolgen. Twee jaar later werd Modi beëdigd als premier van India. Daar voert hij een hindoe-nationalistische koers, die geregeld op weerstand stuit bij minderheden in het land.

India: The Modi Question is niet rechtstreeks in India uitgezonden. Afgelopen woensdag werd in het Verenigd Koninkrijk het eerste deel uitgezonden, komende dinsdag is het tweede deel te zien.