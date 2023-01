Simon Yates sprint naar winst slotrit Tour Down Under, Vine pakt klassement

Simon Yates heeft de zesde en laatste etappe van de Tour Down Under gewonnen. De Brit was in de eindsprint op Mount Lofty te sterk voor Jay Vine. De Australiër stelde met zijn tweede plaats de eindzege veilig.

Een kopgroep van dertien renners, onder wie Timo Roosen, gaf de etappe kleur. Het gezelschap redde het niet, waarna er in de finale vooraan een nieuw groepje van negen man ontstond.

Aan de voet van de slotklim slokte het uitgedunde peloton ook die ontsnapten weer op. Yates zette op 2 kilometer onder de top aan. Alleen Vine en Ben O'Connor konden mee. Vine ging even later als eerste aan voor de eindsprint, maar Yates kwam in de laatste meters nog over hem heen.