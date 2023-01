Bijltjesdag Australian Open: favoriet Swiatek en uitdaagster Gauff verliezen

De Australian Open krijgt bij de vrouwen niet de gedroomde kwartfinale tussen de Poolse topfavoriete Iga Swiatek en haar Amerikaanse uitdaagster Coco Gauff. Beiden verloren hun partij in de achtste finales. Swiatek, de regerend kampioene van Roland Garros en de US Open, verloor met 6-4, 6-4 van Wimbledon-titelhoudster Jelena Rybakina uit Kazachtsan. De mondiale nummer één had te vaak geen antwoord op de mokerslagen van Rybakina, die overigens na haar titel op Wimbledon weinig aansprekende resultaten had geboekt. In Londen waren vanwege het weren van Russen geen WTA-punten te verdienen, waardoor de in Rusland geboren Rybakina nu in Melbourne maar als 22ste is geplaatst. Swiatek 'wilde vooral niet verliezen' Swiatek gaf na afloop toe last van de druk te hebben gehad. "Ik voelde vandaag dat ik vooral niet wilde verliezen in plaats van dat ik graag wilde winnen", zei de halvefinaliste van vorig jaar.

Jelena Rybakina - AFP

Met de uitschakeling van Swiatek is nu zowel het dames- als het herentoernooi zijn nummer 1 en 2 voor de kwartfinales al kwijt, een primeur bij de grandslamtoernooien sinds de invoering van het proftennis in 1968. Eerder in het toernooi vonden Ons Jabeur (2), Rafael Nadal (1) en Casper Ruud (2) hun Waterloo. Indrukwekkende reeks Gauff ten einde Het Amerikaanse talent Gauff verloor verrassend met 7-5, 6-3 van voormalig Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko (2017) uit Letland. De 18-jarige Gauff is de nummer zeven van de wereld en draait al een tijdje mee in het WTA-circuit. Ze wordt daarom in de toekomst ook gezien als een van de belangrijkste uitdaagsters van Swiatek. Gauff was 2023 begonnen met acht zeges op rij en verloor daarbij geen set. "Deze nederlaag is moeilijk te verteren, want ik voelde me zo goed dit toernooi", vertelde Gauff, die vorig jaar de finale van Roland Garros haalde, met de tranen in haar ogen. "Ik heb het gevoel dat ik een betere speelster ben geworden, maar als je tegenover iemand staat als Jelena die zo goed speelde, dan is het alsof je er niets van kunt. Het is frustrerend."

Coco Gauff - AFP