Wekdienst 22/1: Jubileum Frans-Duits vriendschapverdrag • Beladen Klassieker in De Kuip

Goedemorgen! Vandaag komt de Duitse bondskanselier Scholz naar Parijs om samen met de Franse president Macron stil te staan bij het jubileum van het vriendschapsverdrag dat in 1963 door de landen werd gesloten. En in De Kuip spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar. De Klassieker is extra beladen, omdat Steven Berghuis voor het eerst terugkeert in een volle Kuip sinds zijn transfer van Feyenoord naar Ajax.

Eerst het weer: het is overwegend bewolkt, enkel in het westen breekt af en toe de zon door. In de ochtend en middag valt in Zuid-Limburg wat sneeuw of natte sneeuw. Het wordt tussen 2 en 4 graden. De komende dagen blijft het rustig winterweer met vrij veel bewolking en soms wat zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Let op: ook vandaag wordt er gestaakt in het streekvervoer.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Parijs vindt het jaarlijkse overleg plaats tussen de regeringen van Frankrijk en Duitsland. In de vergadering wordt stilgestaan bij het 60-jarige jubileum van het vriendschapsverdrag dat de twee landen in 1963 sloten om de strijdbijl te begraven na eeuwenlange rivaliteit. Regeringsleiders Macron en Scholz geven na afloop een persconferentie.

Feyenoord ontvangt in De Kuip om 14.30 uur Ajax voor een nieuwe editie van de Klassieker. Die is extra beladen, omdat het de eerste keer is dat Steven Berghuis terugkeert in een volle Kuip sinds zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. De Rotterdammers staan bijna halverwege het seizoen aan kop en hebben vijf punten voorsprong op Ajax, dat derde staat achter AZ. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

En nog meer sport: er wordt geschaatst in Alkmaar voor de Marathon Cup. De wedstrijd van de vrouwen (om 13.30 uur) is live te volgen op televisie en via deze livestream. Om 14.45 uur starten de mannen, die wedstrijd is te volgen via deze livestream.

Wat heb je gemist?

Bij een huiszoeking in een woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Dat heeft Bidens advocaat bekendgemaakt. Het gaat om zes stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat, toen hij de staat Delaware vertegenwoordigde.

Naast de documenten zijn ook notities uit de tijd van zijn vicepresidentschap in beslag genomen. Hoe gevoelig de inhoud van de documenten is en of ze geheim blijven, is niet duidelijk. Meer dan een week geleden werden al vertrouwelijke documenten aangetroffen in de garage en bibliotheek van Bidens woning. Daarvoor werd bekend dat er geheime papieren in het privékantoor van Biden in Washington waren gevonden.

Anders nieuws uit de nacht: