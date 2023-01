Uit vormdip geklommen Bijlow staat er weer: 'Vertrouwd gevoel is logisch'

Misschien is het wel de rust die trainer Arne Slot lijkt te brengen in de spelersgroep. "Hij heeft een bepaalde visie", legt de Feyenoord-keeper uit. "Mooi voetbal, opbouwen, hoge druk, dat maakt hij duidelijk en daar trainen we op. En de combinatie van de spelersgroep en trainer loopt goed samen."

"Het is natuurlijk de aartsrivaal, maar we proberen dezelfde dingen te doen die we altijd doen. Qua trainingen en hoe je naar wedstrijden leeft", zegt Bijlow. "Het is een grote wedstrijd, maar wat het precies is, kan ik ook niet vertellen."

Verklaar de dip van Justin Bijlow maar eens, aan het begin van dit seizoen. Zelf kan de Feyenoord-doelman het niet. Hoeft ook eigenlijk niet meer. Door hard werken, is de 24-jarige Rotterdammer uit het dalletje geklommen. En dat Ajax zondagmiddag op bezoek komt, is voor de koploper al lang niet meer iets om bang van te worden.

Toch zijn er nog genoeg verbeterpunten. "We krijgen wel veel doelpunten tegen in de eerste fase van de wedstrijd, dat helpt je niet om in de wedstrijd te komen." Constant worden, dat is de sleutel. "Groningen-uit was goed, maar de eerste helft Utrecht-uit was niet goed. Ik denk dat de constantheid altijd beter kan."

Als Feyenoord wint van Ajax, zal de roep om het kampioenschap luider worden. "Het is mooi om te zeggen natuurlijk, maar we moeten nog achttien wedstrijden. We zijn nog niet eens op de helft. Maar dat we met een vertrouwd gevoel rondlopen, is logisch."