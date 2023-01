Coryfeeën 'kapot geschrokken' van Ajax: 'In rvc zitten allemaal boekhouders'

Het is lang geleden dat Ajax als underdog naar De Kuip ging, maar vanmiddag is dat weer eens het geval. Met vijf punten achterstand op koploper Feyenoord en een reeks van vijf wedstrijden waarin niet werd gewonnen, is Ajax zoekende en in de achtervolging. Coryfeeën Theo van Duivenbode, Sjaak Swart en Keje Molenaar, samen goed voor 872 wedstrijden in het eerste, spreken zich uit over de penibele situatie van Ajax richting de cruciale Klassieker.

Hoe hebben jullie naar de wedstrijd tegen FC Twente gekeken afgelopen weekend? Swart: "Het was echt heel matig. Het leek wel alsof Ajax in een ander shirtje speelde!" Molenaar: "Ik ben me kapot geschrokken. Dat meen ik echt. Ze kwamen niet eens over de middenlijn. Er wordt nergens druk gezet op de bal. Die spelers van Twente konden alles doen wat ze wilden. Er was geen Ajacied te bekennen. Na een halfuur dacht ik: wat is er van Ajax over?" Van Duivenbode: "Als FC Twente 3-0 voor had gestaan, was dat volledig terecht geweest. Dat was wel heel anders dan de wedstrijd tegen NEC, want toen verzuimde Ajax juist om snel afstand te nemen. Als dat dan niet gebeurt, dan ben je als trainer gelijk een waardeloze gozer. Ook al missen de spelers opgelegde kansen, je bent als trainer altijd de gebeten hond."

Vinden jullie dat Schreuder te kritisch wordt benaderd? Van Duivenbode: Het is allemaal heel persoonlijk. Het lijkt wel of er een aantal kranten belang bij heeft om te schrijven hoe lang het nog zou duren voordat hij weg is. Laat die Schreuder nou gewoon zitten, ook als ze zondag verliezen. Anders komt er weer een andere trainer. Die begint dan bij een ploeg zonder zelfvertrouwen met acht punten achterstand. Wie stapt daarin?" Swart: "De spelers moeten weten dat elke club die tegen je speelt meer dan honderd procent geeft. Dat zijn de meesten momenteel niet gewend. Daar kan de trainer niets aan doen."

Van Duivenbode: "Toen Erik ten Hag kwam, kreeg hij ook eerst heel veel kritiek. Maar uiteindelijk is hij wel geslaagd. Succes kent vele vaders. In die tijd zeiden ze over Schreuder dat hij tactisch heel sterk was. Nu is hij hoofdtrainer en zijn de resultaten minder en kan hij er niks meer van." Molenaar: "Ik vind het te makkelijk om een trainer die net is aangesteld de schuld te geven van deze malaise. Ik vind vooral dat het op bestuurlijk vlak mis zit. Die hadden er voor moeten zorgen dat Schreuder met een sterke selectie aan het seizoen kon beginnen."

Is jullie conclusie dan ook dat de zomerse transferperiode niet goed heeft uitgepakt? Molenaar: "Ja, dat kan je wel zeggen. Ze hebben heel verkeerd ingekocht voor heel veel geld. Je kan er zo vijf, zes opnoemen. Bassey, Sánchez, Ocampos, nu die Rulli weer. Daar zit de crux."

Swart: "Bergwijn begon hartstikke goed. Die heeft nu ook een terugslag. Die zou Ajax moeten dragen en een elftal op sleeptouw moeten nemen." Van Duivenbode: "Als je veel geld uitgeeft, dan moet de speler er meteen staan. Punt uit. Ajax moet geen spelers voor de bank halen. Daar heeft niemand wat aan en ze staan de jeugd in de weg. Waarom zou je Grillitsch halen als je Fitz-Jim in de jeugd hebt rondlopen? Dat is mijn visie..." Is in die zin het gebrek aan visie op technisch vlak het grootste probleem momenteel? Molenaar: "Het vertrek van Daley Blind door de achterdeur laat zien dat er fundamenteel iets mis is bij Ajax. In de raad van commissarissen zitten allemaal boekhouders, accountants en weet ik veel wat het allemaal zijn. Er zit he-le-maal niemand met een voetbalvisie. Oké, Adrie Koster zit er tijdelijk in. Maar hoe lang heeft hij bij Ajax gespeeld? Wat weet hij van de cultuur van Ajax?" Van Duivenbode: "Ik ben vijf jaar geleden opgestapt uit de raad van commissarissen en heb wel een idee hoe een rvc moet functioneren. Als rvc geef je gevraagd en ongevraagd advies. En je let op de financiën, want voor je het weet zit je zwaar in de schulden. En het belangrijkste: kijk naar je eigen jeugd en doe geen breedte-aankopen."

"Dat ze voor Ocampos zijn gaan liggen, snap ik trouwens volkomen. Dat is een simpele rekensom. Die jongen is 28 jaar, de club vroeg 22 miljoen voor hem en een vierjarig contract. Dan praat je over al gauw veertig miljoen. Hij zal bij Sevilla niet voor niets op de bank zitten." Molenaar: "Op het moment dat Marc Overmars wegging, hadden ze meteen een adequate vervanger moeten aanstellen. Het is een sleutelpositie in de hele organisatie. Een technisch directeur moet de trainer aanstellen, de jeugdopleiding op orde hebben. Het is de allerbelangrijkste positie binnen Ajax. Nog belangrijker dan de hoofdtrainer. Nu doet Ajax het tijdelijk met Hamstra en Huntelaar. Heel gek." Swart: "Overmars heeft een groot gat achtergelaten. De jongens die er nu zitten, moeten nog veel leren. Dat vraagt om enig geduld." Na de succesvolle jaren onder Ten Hag werd Ajax het Bayern München van Nederland genoemd. Wat is daar nog van over? Van Duivenbode: "Verhoudingsgewijs is Ajax natuurlijk de rijkste club van Nederland en mag je verwachten dat ze kampioen worden. Logisch. Maar AZ en FC Twente zijn in het verleden ook wel eens kampioen geworden met veel minder budget. Dat mag niet, maar er zijn altijd oorzaken waardoor dat wel kan gebeuren. Supporters en media worden gelijk heel emotioneel. Ik ben daar niet de persoon voor." Swart: "Je kan een jaar hebben dat alles tegenzit. Kijk naar Liverpool, dat staat negende in de competitie en raakt geen pepermuntje." Molenaar: "Op het moment dat Ajax aan de weg timmert, worden de goede jongens weggehaald voor heel veel geld. Ajax is dus geen Bayern München. Ajax moet er op voorbereid zijn dat bij succes er vier, vijf spelers van de basis vertrekken. Dat vind ik momenteel het grote gebrek van Ajax. Er is geen goed plan B als er goede spelers worden verkocht."