Politie deelt foto en naam 49-jarige verdachte schietpartij Zwijndrecht

De verdachte schoot ook de 38-jarige dochter van de vrouw neer. Zij raakte zwaargewond. Een woordvoerder van het OM benadrukt dat de man "levensgevaarlijk" is en dat mensen daarom direct 112 moeten bellen als ze hem zien.

In een opsporingsbericht deelt de politie de naam, het signalement en een foto van de man. Zo droeg hij tijdens de schietpartij een donkere parka, met daaronder een kledingstuk met capuchon. Volgens de politie is de man vlucht- en vuurwapengevaarlijk.

De politie verdenkt een 49-jarige man van het doodschieten van een vrouw (66) gistermiddag op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht.

Rond 14.00 uur kreeg de politie gisteren meerdere meldingen binnen dat er geschoten werd op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg aan de straat Hof van Holland. Hulpdiensten probeerden nog een van de twee vrouwen te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Bij het winkelcentrum werd daarna sporenonderzoek gedaan. Ook zijn meerdere getuigen gehoord en camerabeelden veiliggesteld. "Het is zaterdagmiddag en het is een druk winkelcentrum dus er waren een hoop mensen op de been", liet een woordvoerder weten. "Er zijn een hoop mensen helaas getuige van geweest."

De burgemeester van Zwijndrecht, Hein van der Loo, zei tegen persbureau ANP dat inwoners van de plaats "ongelooflijk geschrokken" zijn door de schietpartij.