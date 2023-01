Chris Hipkins op partijbijeenkomst verkozen tot premier Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland hebben de sociaaldemocraten Chris Hipkins tot leider van de partij verkozen, en daarmee de 41e premier van het land. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte Jacinda Ardern op te volgen.

Omdat de 44-jarige Hipkins als enige was genomineerd, was de stemming op de partijbijeenkomst vandaag slechts een formaliteit. Hipkins is nu nog minister en heeft onderwijs en de politie in zijn portefeuille. Eerder was hij minister voor Coronazaken.

"Dit is het grootste voorrecht en de grootste verantwoordelijkheid van mijn leven", zei hij bij zijn benoeming. "Ik krijg energie van en ben opgewonden over de uitdaging die voor ons ligt."

Beëdiging op woensdag

Hij benoemde de 46-jarige Carmel Sepuloni tot vicepremier. Zij is daarmee de eerste vicepremier van Polynesische afkomst. Ze heeft een aantal portefeuilles, waaronder sociale ontwikkeling en werkgelegenheid en kunst, cultuur en erfgoed.

De huidige premier Jacinda Ardern kondigde afgelopen week aan dat ze volgende maand stopt. De 42-jarige premier zegt dat ze niet genoeg energie meer heeft om haar functie goed uit te oefenen.

Voordat Hipkins premier wordt, moet Ardern haar ontslag aanbieden aan een vertegenwoordiger van de Britse koning Charles, gouverneur-generaal Cindy Kiro. Daarna zal Kiro Hipkins beëdigen. Volgens Hipkins gebeurt dat woensdag. Daarna zal de rest van zijn team worden benoemd, zei hij.