Acteur Jeremy Renner brak 'ruim dertig botten' bij ongeluk met sneeuwschuiver

De Amerikaanse acteur Jeremy Renner heeft naar eigen zeggen meer dan dertig botten gebroken bij zijn ongeluk met een sneeuwschuiver. Dat ongeluk gebeurde op Nieuwjaarsdag. Hij liep verwondingen op aan onder meer zijn borst en benen.

In een post op Instagram sprak de acteur, die onder meer bekend is als Hawkeye in de superheldenfilms van Marvel, "veel liefde en waardering" uit voor mensen die hem "berichten stuurden en attent waren".

"Deze meer dan dertig botten zullen helen en sterker worden", schrijft hij. Hij zegt verder dat zijn "dagelijkse ochtendtrainingen en goede voornemens van dit jaar drastisch zijn veranderd".

Bij de tekst plaatste hij een foto van zijn revalidatieproces. Eerder zei Renner al dat hij in zijn woning in de Amerikaanse staat Nevada revalideert.

Overreden

De 52-jarige Renner raakte zwaargewond bij het ongeluk. De acteur had met zijn sneeuwschuiver geholpen om een ingesneeuwd voertuig van een familielid te bevrijden. Daarop stapte hij uit, maar omdat de machine weer ging rijden probeerde Renner terug te komen op de bestuurdersstoel. Op dat moment werd hij overreden, aldus de politie.

De Hollywoodacteur is onder meer bekend van zijn rol als boogschutter Clint Barton (Hawkeye) in de superheldenfilms van Marvel. Ook acteerde hij in twee Mission: Impossible-films. Renner werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor de films The Hurt Locker en The Town.