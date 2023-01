Weer geheime documenten gevonden in woning Biden

Bij een huiszoeking in een woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Dat heeft Bidens persoonlijke advocaat bekendgemaakt.

Het gaat om zes stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat, toen hij de staat Delaware vertegenwoordigde. Naast de documenten zijn ook notities van tijdens zijn vicepresidentschap in beslag genomen. Hoe gevoelig de inhoud van de documenten precies is en of ze geheim blijven, is niet duidelijk.

Volgens de advocaat duurde de huiszoeking in zijn woning in Wilmington in de staat Delaware bijna dertien uur. De president en zijn vrouw Jill waren daarbij niet aanwezig. Zijn advocaat zegt dat de FBI "volledige toegang tot de woning van de president had, inclusief persoonlijke handgeschreven notities, dossiers, papieren, ordners, memorabilia, takenlijsten, schema's en herinneringen die tientallen jaren oud zijn".

Al twee keer eerder

Meer dan een week geleden werden al geheime documenten aangetroffen in de garage en bibliotheek van zijn woning. En een paar dagen eerder werd bekend dat er in november geheime papieren in het privékantoor van Biden bij een denktank in Washington werden gevonden.

Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na hun ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief.

Eerder hield oud-president Trump honderden stukken achter en daartussen zaten ook documenten over nucleaire wapens van andere landen. Trump verzette zich tegen de overdracht aan het archief; Biden deed dat niet.

De vondst van de stukken is gevoelig voor Bidens presidentschap. Onder meer omdat hij eerder kritiek uitte op het meenemen van de stukken door zijn voorganger.