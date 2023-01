Straatfeesten, lichtshows en concert rond kroning koning Charles

Buckingham Palace heeft het programma rondom de kroning van de Britse koning Charles op zaterdag 6 mei bekendgemaakt. Naast de gebruikelijke ceremonie zijn er dat weekend traditionele processies, een concert in Windsor Castle, feesten op straat en lichtshows.

In een verklaring zegt het paleis dat "de koning en koningin-gemalin hopen dat het kroningsweekend mensen de gelegenheid zal bieden om tijd door te brengen en feest te vieren met vrienden, familie en gemeenschappen in het VK, het gemenebest en andere gebieden die onder het koninkrijk vallen".

Westminster Abbey

Het formele deel van de kroning van Charles en Camilla zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Dat deel van de ceremonie zal vooral traditioneel en religieus van aard zijn. Het koningspaar zal met een processie vanuit Buckingham Palace naar Westminster Abbey komen.

Na afloop van de dienst gaat het paar terug naar het paleis waar ze samen met andere leden van de koninklijke familie op het balkon verschijnen.

Het concert in Windsor Castle vindt op zondag 7 mei plaats. Wie er optreden is nog niet bekend, maar volgens Buckingham Palace is het een combinatie van "internationale muziekiconen en hedendaagse artiesten". Ook speelt een orkest "van wereldklasse", dat wordt vergezeld door "een paar van de grootste entertainers en dansers".

Vrijwilligerswerk

Enkele duizenden Britten kunnen via een loting bij het muzikale evenement aanwezig zijn. Verder worden Britten opgeroepen om op zondag de straat op te gaan om feest te vieren en eten te delen. Een dag later, maandag 8 mei, is een vrije dag. Buckingham Palace hoopt dat Britten die tijd gebruiken om vrijwilligerswerk te doen.

Wie van de familie bij de kroning aanwezig zijn, wordt niet vermeld. Zo is niet duidelijk of koning Charles' jongste zoon Harry is uitgenodigd. Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben in recente interviews, een documentaire op Netflix en een boek kritiek geuit op de koninklijke familie.

De 74-jarige Charles werd in september koning van het Verenigd Koninkrijk nadat zijn moeder, koningin Elizabeth, was overleden.