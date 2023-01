Opnieuw massaal protest tegen radicaalrechtse regering Israël

In de Israëlische stad Tel Aviv zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de radicaalrechtse regering van Benjamin Netanyahu. Lokale media melden, op basis van de politie, dat er zo'n honderdduizend mensen op de been zijn, het grootste protest tot nu toe. Ook oud-premier Lapid heeft zich aangesloten bij het protest.

In andere steden werd ook geprotesteerd. Onder meer in Jeruzalem, Haifa en Beersheba lieten demonstranten op straat van zich horen. In Tel Aviv wapperen Israëlische vlaggen in de menigte. Ook zijn er borden met teksten als "Onze kinderen zullen niet in een dictatuur leven" en "Israël, we hebben een probleem".

De demonstranten zijn tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren. Die moeten ertoe leiden dat het Hooggerechtshof minder macht krijgt. Het is de derde week op rij dat er wordt gedemonstreerd, vorig weekend gingen ook al tienduizenden de straat op in Tel Aviv.

Netanyahu gaat door

Volgens de regering hebben rechters en juridische adviseurs te veel invloed op de wetgeving. Netanyahu zegt door te gaan met de veranderingen ondanks de oppositie.

Hij doet de protesten af als een weigering van linkse tegenstanders om de verkiezingsuitslag te accepteren. De rechtse Likud-partij van Netanyahu wist in november als grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen, waarna de meest rechtse en religieus conservatieve regering werd gevormd.

De veranderingen betekenen onder meer dat het Hooggerechtshof niet meer mag ingrijpen als er in het parlement een meerderheid is voor een wet, ook als die wet in strijd is met bestaande basiswetten. Critici vrezen daardoor voor de rechten van minderheden, zoals Palestijnen en mensen van de lhbti-gemeenschap.

De wijzigingen zouden er ook voor kunnen zorgen dat Netanyahu, die verdacht wordt van omkoping, een mogelijke veroordeling kan ontlopen of zelfs dat zijn zaak helemaal wordt geschrapt.

"Dit is een protest om het land te verdedigen", zegt oppositieleider en oud-premier Lapid tegen persbureau AP. "De mensen zijn hier om de democratie te beschermen."