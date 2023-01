Steijn vindt zesde plaats Sparta geen wonder: 'Met vertrouwen kun je een eind komen'

Hij werd voor gek verklaard. Sparta was een zinkend schip in de eindfase van het vorige seizoen. Met nog vijf wedstrijden te gaan stonden de Rotterdammers zeventiende op de ranglijst met 26 punten, even veel als nummer laatst Willem II. De club zocht een opvolger van trainer Henk Fraser, een trainer met een onwrikbaar zelfvertrouwen en bestand tegen een groot afbreukrisico. Vind maar eens zo iemand. Op dat moment stapte Maurice Steijn, zelf flink beschadigd vertrokken bij NAC Breda, de poort van Het Kasteel binnen. Een remise en vier overwinningen later was Sparta alsnog zeker van lijfsbehoud. En dit seizoen mengt de club zich brutaal bij de top van de eredivisie. "Een droom gaat wat ver", vertelt Steijn nuchter na de 3-0 zege op Cambuur. "Maar we zijn wel onwijs blij en trots met de manier waarop we dit seizoen werken met elkaar. Met als resultaat de zesde plaats en 31 punten. Dat is wel ongelooflijk..."

De spelers van Sparta vieren de eerste treffer in Leeuwarden - ANP

De 49-jarige Steijn is een Haagse no-nonsense-coach, een workaholic die gelooft in teambuilding en duidelijke afspraken. Zijn voetbalverstand deed hij op als middenvelder van ADO Den Haag en NAC Breda, zijn pedagogische vaardigheden als leraar in het basisonderwijs. Bij ADO kreeg hij zijn eerste kans als eindverantwoordelijke, met VVV-Venlo promoveerde hij en won hij de Rinus Michels Award voor beste trainer van de eerste divisie. Maar bij NAC Breda zakte hij weg in een moeras van intrige, list en bedrog en vooral slecht voetbal. Dat uitgerekend Steijn verantwoordelijk zou blijken voor de verrassing van de eredivisie, lag niet voor de hand. "Als je vorig jaar op miraculeuze wijze erin bent gebleven, dan is de eerste doelstelling rechtstreekse handhaving. In de voorbereiding wilden we ons op een paar cruciale posities verbeteren. Dan zie je dat de spelers die binnenkomen kwaliteit hebben en de ploeg naar een hoger niveau tillen. Maar dan moet het nog wel gebeuren." Kasteelheer Na zeventien speelronden staat Sparta gewoon naast die andere verrassing FC Twente, de club van zijn zoon Sem. In de laatste wedstrijd voor de WK-break scoorde Sem zelfs tegen zijn vader in Spangen. Diezelfde avond vierden ze de verjaardag van Sem met de spelers van beide clubs in het Sparta-stadion. Waarom niet, aldus de Kasteelheer van dienst die avond.

Vader Maurice (Sparta) en zoon Sem Steijn (FC Twente) stonden in de eredivisie tegenover elkaar. De familietwist eindigde onbeslist. - NOS