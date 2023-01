Van Nistelrooij hoopt na Fábio Silva op nog meer spelers: 'Ga er ook wel van uit'

Dat de Portugese spits een zwaarbevochten zege zag van zijn nieuwe club, was volgens Van Nistelrooij eenvoudig te verklaren. Eerst het gelijkspel in Sittard , toen de transfer van Madueke en nu weer het uitvallen van aanvoerder Luuk de Jong (bij wie de schade overigens lijkt mee te vallen).

"Ik hoop het en ik ga er ook wel van uit", aldus Van Nistelrooij, die het zelfs over één of meerdere spelers heeft.

Van Nistelrooij vertelde dat als hij afgelopen week een stagiair zou hebben gehad, hij die in een paar dagen tijd alle uitersten van het trainersvak had kunnen laten zien. Des te knapper vond hij het dat PSV de zege over de streep trok. "Een uitstekende reactie van het team."

"Er zat wel wat extra druk op de wedstrijd", merkte ook Vitesse-trainer Phillip Cocu over de situatie bij zijn oude club. Nadat hij de nederlaag een plekje had gegeven, richtte hij zich tot zijn oude ploeggenoot Van Nistelrooij. "Nu kan ik hem weer alle succes wensen."

En die mening deelde Guus Til. "Dan maar lelijk en dan maar kritiek", zei de matchwinner. "Als je wint, is het een topavond. Maar de manier waarop is niet fantastisch."

Cocu: 'Kans laten liggen'

Vitesse-trainer Cocu hield zaterdag een slecht gevoel over aan zijn terugkeer in het Philips-stadion, waar hij vele successen beleefde als speler en trainer. "Een gelijkspel had er zeker ingezeten. We hebben een kans laten liggen. Daar ben ik teleurgesteld over."

"Het was geweldig om terug te zijn. Het is een plek waar je zelf veel successen hebt meegemaakt, als speler en trainer. Dat is bijzonder. En ik ken Ruud van Nistelrooij natuurlijk goed, we hebben samen gespeeld en gewerkt."