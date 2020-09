Djokovic kan na US Open-debacle weer lachen met titel in Rome

Novak Djokovic heeft na zijn veelbesproken diskwalificatie op de US Open de draad weer opgepakt met zijn vijfde toernooizege in Rome. De Serviër was in de finale met 7-5, 6-3 te sterk voor de verrassende Argentijnse finalist Diego Schwartzman.

Djokovic en Schwartzman knokten in de eerste set als twee ware gladiatoren om de punten in de Romeinse arena.

De kleine Argentijn, die titelverdediger Rafael Nadal in de kwartfinales had verslagen, benutte met gevarieerde slagen elk hoekje van de tennisbaan om de Serviër uit balans te brengen en nam een 3-0 voorsprong.

Spectaculaire punten

De Djokovic-machine draaide daarna op volle toeren, waardoor de spectaculaire punten elkaar in rap tempo opvolgden en de Serviër langszij kwam.