Doden en stroomuitval door winters weer in Midden-Europa

In een dorp ten zuidoosten van de Poolse stad Krakau viel de stroom uit waardoor het zuurstofapparaat van een 70-jarige vrouw het begaf. Hulpdiensten rukten uit om het apparaat weer aan de praat te krijgen, maar ze kwamen vast te zitten in de sneeuw. Hulp voor de vrouw kwam te laat.

Zo kwam er in Tsjechië in de gemeente Hertvikovice een bestuurder van een auto om het leven doordat een boom op zijn voertuig viel, zo meldt persbureau CTK .

In grote delen van Europa heeft hevige sneeuwval voor problemen gezorgd. In Tsjechië, Polen en Duitsland vielen er doden door het winterse weer en zorgden de harde wind en sneeuw voor levensgevaarlijke situaties.

In Rijnland-Palts in Duitsland overleed een vrouw van 86 nadat ze de controle over het stuur was verloren. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden de Duitse hulpdiensten een drukke nacht, maar viel het aantal gewonden mee.

Vooral in Beieren waren er veel ongelukken, de politie sprak van honderd incidenten als gevolg van het winterse weer. Alleen al op vrijdagavond waren er negen ongevallen op de A94 richting München, zes mensen raakten lichtgewond.

Delen van Midden-Europa hebben last van het winterse weer: