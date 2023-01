In afwachting van versterkingen redt Til de meubelen voor angstig PSV

De slag werd uiteindelijk gewonnen op het middenveld, met een uitblinkende Érick Gutiérrez en een trefzekere Guus Til. Uitgerekend Til, die door de verkoop van Madueke mocht starten. Vlak na rust zag hij keeper Kjell Scherpen over zijn houdbare schot in de verre hoek heen duiken.

In afwachting van de nodige versterkingen heeft PSV een moeizame zege geboekt op Vitesse (1-0). En die was nodig ook voor de Eindhovenaren, die nu al de aansluiting dreigden te verliezen bij de kopgroep in de eredivisie.

Het was het gelukje dat PSV in deze wedstrijd nodig had. Vitesse grossiert onder leiding van trainer Phillip Cocu in gelijkspelen. En bijna deed hij zijn oude club pijn, met een vrije kopkans voor Matús Bero als gevaarlijkste wapenfeit.

Daags voor De Klassieker tussen koploper Feyenoord en het kwakkelende Ajax was de overwinning van PSV een flinke mentale opsteker. En ook de aanwezigheid van Fábio Silva zal de fans gerust stellen, de spits die voor de rest van dit seizoen wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

Nog meer goed nieuws voor PSV was de rentree van Mauro Júnior, maar het hield verder niet over voor de thuisclub. Een lompe overtreding op Yorbe Vertessen en rood voor Vitesse-keeper Scherpen bespaarde PSV een bange slotfase.