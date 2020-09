Brabantse veiligheidsregio's: volgend jaar geen carnaval zoals we gewend zijn

Carnaval kan volgend jaar in Noord-Brabant vanwege het coronavirus niet op de gebruikelijke manier worden gevierd. Dat schrijven de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's in een open brief aan de inwoners. Ze roepen carnavalsverenigingen op om alternatieve plannen te bedenken.

"Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn", schrijven Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant-Noord), John Jorritsma (Brabant-Zuidoost) en Theo Weterings (Midden- en West-Brabant). De grote rol van carnaval in de provincie onderschrijven ze. "Maar de volksgezondheid staat op één. Altijd. Onbetwistbaar."

Volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's kunnen ze niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. "Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat."

Alternatieve viering

Mikkers, Jorritsma en Weterings schrijven dat ze de carnavalsverenigingen uitdagen om met alternatieven te komen. "Zoals Sinterklaascomités denken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden." Ze willen dat de verenigingen uiterlijk begin december hun plannen indienen.

De drie voorzitters, die ook de burgemeesters zijn van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, benadrukken dat de coronasituatie snel kan veranderen en dat daarom nog niet duidelijk is welke richtlijnen medio februari gelden. "De noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend."

De veiligheidsregio's in Limburg willen later deze maand met een besluit over carnaval in hun provincie komen.

Vanwege het coronavirus hebben sommige carnavalsverenigingen al besloten om geen nieuwe prins uit te roepen. Op andere plekken zijn ze juist al druk met de voorbereidingen op het carnavalsfeest: