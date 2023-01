Vertrouwenspersoon straks mogelijk verplicht, kleine bedrijven willen alternatief

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer gesproken over een initiatiefwetsvoorstel dat organisaties verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Nu is dat nog niet het geval; lang niet iedere medewerker heeft toegang tot een interne of externe vertrouwenspersoon.

Mocht de vertrouwenspersoon inderdaad verplicht worden, dan hopen kleine bedrijven dat ze gezamenlijk iemand mogen aanstellen voor de hele branche. Anders is het voor hen moeilijk te organiseren en ook duur.

"Het is belangrijk dat werknemers bij iemand terechtkunnen en het is goed als er met dit wetsvoorstel een verplichte vertrouwenspersoon geregeld wordt", zegt een woordvoerder van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.

"Wel is het zo dat een vertrouwenspersoon niet bij ieder bedrijf goed mogelijk is. Hoe kleiner het bedrijf, hoe eerder je namelijk weet over wie en wat het gaat als iemand naar een vertrouwenspersoon stapt. Daarom zou in het wetsvoorstel wat ons betreft ook geregeld moeten worden dat er voor kleinere bedrijven een vertrouwenspersoon op brancheniveau of via de arbodienstverlener moet kunnen zijn."

Deze aspirant-vertrouwenspersonen hadden vandaag hun laatste cursusdag: