Duitsland ontneemt Nederlandse handballers bij WK zicht op kwartfinales

Een tijdlang bood Nederland inderdaad prima tegenstand. In de openingsfase kwam de ploeg van bondscoach Staffan Olsson zelfs tot drie keer toe op voorsprong. Net zo vaak sloeg Duitsland echter terug, onder meer door een 4-3 achterstand om te draaien in een 6-4 voorsprong.

Door die nederlaag kan het Nederlands team de kwartfinales op het WK vergeten. Er rest nog één wedstrijd voordat het toernooi erop zit: het laatste duel in de hoofdronde met Servië, dat maandagavond de tegenstander is.

De Nederlandse handballers hebben in het Poolse Katowice niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK handbal. Oranje bleek niet opgewassen tegen Duitsland, dat met 33-26 te sterk was.

Meteen na de pauze schakelde de drievoudig wereldkampioen nog een tandje bij. Vijf keer op rij werd doelman Bart Ravensbergen, die Oranje in de eerste WK-duels met regelmaat op de been hield, gepasseerd, waardoor Duitsland uitliep naar 20-12.

Vanaf dat moment was Nederland veroordeeld tot de achtervolging. Dat ging de ploeg in eerste instantie niet slecht af. Oranje knokte zich een aantal keer terug van een achterstand en kwam na iets meer dan twintig minuten op gelijke hoogte: 10-10.

Mede door goals van de van een blessure teruggekeerde aanvoerder Bobby Schagen en Kay Smits, die met zes treffers de topscorer van het Nederlands team was, wist Nederland het gaatje nog te verkleinen tot vijf: 21-16.

Het was niet genoeg om Duitsland daadwerkelijk in problemen te brengen. De lange keeper Andreas Wolff was steeds vaker een sta-in-de-weg voor Oranje, dat moest toezien dat de achterstand in het vervolg van de tweede helft toch weer opliep.