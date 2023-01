Herboren Dimata komt op stoom bij NEC, dat reeks voortzet met zege op Emmen

NEC meldt zich serieus in de strijd om de play-offs. Een zege op FC Emmen (3-1) betekende al het vijfde competitieduel op rij dat niet verloren werd door de Nijmegenaren.

Een opvallende rol was weggelegd voor spits Landry Dimata, die zich de laatste duels begint te ontpoppen tot revelatie in de voorhoede. De Belg maakte de eerste twee goals van de wedstrijd, waarmee hij weer flitsen vertoont van de spits die als tiener ooit voor ruim elf miljoen euro door VfL Wolfsburg werd gekocht.

De inmiddels 25-jarige Dimata is na zwaar kraakbeenletsel in zijn knie bezig aan een tweede voetballeven. NEC huurt hem dit seizoen van het Spaanse Espanyol, dat hem in de eredivisie weer wedstrijdritme wilde laten opdoen.

Het geluk lachte hem toe bij de eerste twee treffers. Zijn penalty kwam makkelijk tot stand, toen Ibrahim Cissoko nadrukkelijk op zoek ging naar fysiek contact en gewillig naar de grond ging binnen de zestien. En de tweede goal werd na bestudering van de VAR-beelden goedgekeurd, waarbij hij achteraf geluk had dat hij voor eigen succes ging.

Cillessen op zijn post

NEC is dus meer dan alleen keeper Jasper Cillessen, die in de eerste helft knappe reddingen had op inzetten van Mohamed Bouchouari en Ahmed El Messaoudi. Tussendoor verschalkte Richairo Zivkovic hem wel met een handige voetbeweging, de spits die bij afwezigheid van de nog niet speelgerechtigde Oussama Darfalou mocht starten.