Nibud: huishoudens gaan erop vooruit, maar 2023 wordt jaar van herstel

Veel huishoudens gaan er dit jaar financieel op vooruit vergeleken met 2022. Dat komt onder meer door het compensatiepakket van het kabinet. Het komende jaar staat dan ook in het teken van het herstellen van de prijsverhogingen van vorig jaar. Tegelijkertijd hangt er onzekerheid boven de markt vanwege de energiekosten en de inflatie, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het Nibud gaat bij de berekeningen van de koopkrachtcijfers uit van een inflatie van 3,5 procent. Dat niveau werd eerder berekend door het Centraal Planbureau.

Op basis daarvan neemt de koopkracht tussen de 0,5 procent tot 8,1 procent toe, afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen, verrekend met de inflatie. Het Nibud baseert de cijfers op 117 voorbeeldhuishoudens.

"Gezien de vele betalingsachterstanden die mensen het afgelopen jaar hebben opgelopen is het goed om te zien dat de portemonnee er dit jaar een stuk beter uitziet", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Meer nettosalaris, uitkeringen omhoog

Werkenden houden volgens het Nibud dit jaar meer salaris over omdat ze meer arbeidskorting krijgen en dus minder belasting hoeven af te dragen. Daarnaast ontvangen veel mensen met een baan een cao-loonsverhoging. Wie kinderen heeft, krijgt dit jaar bovendien meer kinderbijslag en kindgebonden budget.

Voor niet-werkenden geldt dat de uitkeringen en bijstand zijn verhoogd. Ook is de zorgtoeslag gestegen, waardoor alleenstaanden met de laagste inkomens 3 euro per maand kwijt zijn aan hun zorgverzekering.

"Al deze maatregelen zorgen voor wat financiële ademruimte die de meesten hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen flink moeten inleveren en de prijzen in de supermarkt blijven hoog", stelt het budgetinstituut.

Desondanks blijven de gestegen energieprijzen en de inflatie ook dit jaar nog voelbaar in de portemonnee. Het Nibud waarschuwt dat veel huishoudens meer financiële klappen niet kunnen opvangen. "De betalingsachterstanden zijn flink opgelopen en weinig huishoudens zullen nog meer prijsstijgingen kunnen verdragen."