Creatieve oplossingen moeten bijna 19.000 mbo'ers aan stage helpen

Krijt maakt zich niet alleen zorgen over het gebrek aan stageplaatsen, maar ook over het feit dat mbo-studenten vanwege corona uitsluitend online onderwijs krijgen. "Onze studenten zijn niet gemaakt om alleen online lessen te volgen, die moeten met hun handen kunnen werken."

Volgens het SBB zit er wel een lichte stijging in het aantal stageplekken in het mbo, maar zijn het er nog steeds te weinig. In juni was er een tekort van 19.000, dit liep op naar 21.000 in augustus en terug naar 19.000 in september.

"Hoe langer dit duurt, hoe meer de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat", zegt Joany Krijt, bestuurslid van het SBB en bestuursvoorzitter van MBO Utrecht. In het middelbare beroepsonderwijs is de praktijktijd zeer belangrijk. Mbo-studenten zijn tijdens hun opleiding verplicht verschillende stages te doen om hun diploma te halen.

Te druk op de werkvloer

Hoewel een stage dus belangrijk is, is het voor bedrijven in deze tijd lastig om stagiairs aan te nemen. "Een stagiair moet ook anderhalve meter om zich heen hebben, waardoor ze minder werknemers op de vloer kunnen hebben. We zien dat steeds meer dat bedrijven ervoor kiezen om geen stagiairs aan te nemen. Dat is jammer", zegt Krijt.

MKB Nederland hoort van bedrijven ook andere redenen om nu geen stageplekken te bieden. "Bij veel bedrijven is het simpelweg te druk op de werkvloer. En bedrijven hebben financiële problemen of gewoon geen werk om stagiairs op te zetten", zegt voorzitter Jacco Vonhof. "Daarnaast werken veel beroepsgroepen thuis en het is lastig om stagiairs te begeleiden als ze thuis werken."