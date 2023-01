Koploper Napoli wint eenvoudig, Allegri hoopt op veerkracht bij gestraft Juventus

Napoli heeft in de Serie A een simpele overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen Salernitana. Het bleef ondanks een enorm overwicht voor de koploper bij een 2-0 eindstand.

Vorige week haalde Napoli nog flink uit tegen Juventus (5-1), terwijl Salernitana een vernederende 8-2 nederlaag leed bij Atalanta.

Salernitana zal dan ook met vrees voor een nieuwe afstraffing naar het thuisduel hebben toegeleefd, maar een monsterscore bleef ditmaal uit. Giovanni Di Lorenzo schoot vlak voor rust hard binnen via de lat en vroeg in de tweede helft maakte Victor Osimhen er 2-0 van voor de bezoekers.

Krzysztof Piatek raakte nog de paal bij een van de weinige gevaarlijke aanvallen van Salernitana, waar Tonny Vilhena een basisplaats had.

Na de zestiende overwinning van het seizoen staat Napoli twaalf punten voor op nummer twee AC Milan, dat dinsdag in actie komt tegen SS Lazio.

Allegri hoopt op veerkracht Juventus

Juventus staat voorlopig nog derde met 37 punten, maar moet van de Italiaanse bond 15 punten inleveren als straf voor het sjoemelen met transferwaardes van spelers.

Zondag speelt Juventus tegen Atalanta. Trainer Massimiliano Allegri hoopt dat zijn spelers zich niet laten demotiveren door de puntenstraf. "De club heeft beroep aangetekend. De uitspraak is pas over twee maanden, we moeten zorgen dat we dan geen spijt krijgen", aldus Allegri.

"Ik heb altijd geleerd dat je in kansen moet denken. We zitten nog in de Europa League en in het Italiaanse bekertoernooi. In de competitie kunnen we nog zestig punten behalen."