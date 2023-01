'PSV huurt Portugese aanvaller Fábio Silva van Anderlecht'

PSV heeft zich versterkt met Fábio Silva. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De 20-jarige Portugees zit zaterdagavond op de tribunes van het Philips-stadion, waar de Eindhovenaren het in de eredivisie opnemen tegen Vitesse.

Silva komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers, dat hem tot voor kort uitleende aan Anderlecht. Bij de Belgische club maakte Silva in twintig competitiewedstrijden zeven doelpunten. Eerder voetbalde Silva in eigen land voor FC Porto.

PSV is snel op zoek naar aanvallende versterkingen, nadat eerder deze transferperiode Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) vertrokken.