Richard de Mos doet aangifte van lekken strafdossier

Uit het strafdossier blijkt waar het OM die verdenkingen op baseert. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans oordeelde na bestudering ervan dat er veel en stevig bewijs is voor strafbare handelingen. "Het zijn ernstige feiten die ten laste zijn gelegd. Justitie heeft dit goed uitgezocht, er is niet gefantaseerd. Dit ziet er niet goed uit."

Op de website van Hart voor den Haag schrijft De Mos in reactie op het lekken van zijn dossier: "In plaats van dat de rechter aan zet is, wordt er ter elfder ure nog een groot mediaoffensief tegen mij geopend, waar hele en halve onwaarheden worden verteld, feiten worden verdraaid of uit hun context zijn gehaald. Deze berechting via Trial by Media is onaanvaardbaar en schaadt de rechtsstaat."