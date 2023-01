Hoe afrobeats uitgroeit tot een van de populairste muziekgenres in Nederland

Burna Boy staat aankomende zomer in het Gelredome. Hij wordt aangekondigd als de eerste Afrikaanse artiest die als hoofdact in een stadion in Nederland optreedt. Niet verwonderlijk als je je realiseert dat afrobeats, een van de genres afkomstig uit West-Afrika, al een tijd geliefd is onder jongeren. De fusion van West-Afrikaanse popmuziek en invloeden uit de hiphop, house en r&b is razend populair. Mede door samenwerkingen met grote westerse artiesten als Justin Bieber en Ed Sheeran is de bekendheid van het genre de afgelopen tijd toegenomen. In Nederland heeft vooral een jong publiek het genre ontdekt. Afro-geluid steeds populairder De populariteit van afrobeats komt ook door de invloed van grote pop- en hiphopartiesten in Nederland. Onder anderen Frenna, een van de populairste artiesten, wiens roots in Ghana liggen, en de rapformatie SFB waar hij lid van is, laten in hun hits al jaren het afro-geluid klinken. Dat hoor je ook bij andere artiesten die hier met name door jongeren veel beluisterd worden, zoals Drake. Dat het genre geliefd is merk je op streamingsplatformen en TikTok, waar het nummer Love Nwantiti van de Nigeriaanse artiest Ckay ruim 15 miljard keer gestreamd werd, maar dus ook bij concerten en festivals. De vorige keren dat de uit Nigeria afkomstige Burna Boy hier op podia stond, waren de zalen binnen de kortste keren uitverkocht. Afgelopen jaar stond de internationale superster onder meer op het festival Lowlands, waar 180.000 bezoekers op afkwamen. Last Last van Burna Boy, een grote hit afgelopen zomer:

Ook andere Nigeriaanse zangers die geregeld internationale hits scoren, zoals Wizkid en Rema, waren het afgelopen jaar te zien in Nederland. In De Kuip traden zij en Ckay op bij het grootste urban festival van Europa, Oh My. Ckay zei eerder tegen de NOS: "Het voelt goed om deel te zijn van een cultuur die nu ook wereldwijd meer aandacht krijgt. Zoiets gebeurt niet vaak, dat iets wat bij een bepaalde cultuur hoort over de hele wereld populair wordt. Dus dat voelt heel geweldig." Ook het Nederlandse publiek bij Oh My herkende dit gevoel van Ckay: "De muziek verbindt je met de cultuur en met iedereen die komt", zei een bezoeker tegen de NOS. Op het festival leken jongeren van uiteenlopende afkomst te genieten van de optredens: "Allerlei culturen luisteren ernaar en dat vind ik alleen maar goed, het ritme laat iedereen automatisch bewegen." Een andere jongen legde uit hoe de muziek hem herinnert aan zijn jeugd: "Ik ben met dit geluid opgegroeid." Muzikale houdgreep Nederlandse radiozenders hebben het genre ook ontdekt, waardoor de populariteit verder reikt dan alleen onder jongeren. Dat Burna Boy straks in het Gelredome staat verrast Fernando Halman, radio-dj bij FunX, niet: "Het is onmogelijk om niet van Burna Boy te houden. Zijn aanstekelijke tunes Ye, On The Low en Last Last pakken je meteen en houden je in een muzikale houdgreep. Hij viel internationaal extra op toen hij in 2021 ook nog eens een Grammy pakte voor zijn vijfde album." "Deze muziek zorgt voor verbinding", voegt Halman toe. "Een van de magische aspecten van muziek is dat je mensen vanuit verschillende windstreken kan samenbrengen door verliefd te worden op een gedeeld gevoel."

Iedere nieuwe subcultuur in de muziek die een kans van slagen wil hebben, moet komen vanuit jonge mensen. Niels Nieuborg, producer onder de naam Arp Frique